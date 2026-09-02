Россияне атаковали поезд на Днепропетровщине, людей успели эвакуировать

Детали атаки и эвакуации

Вражеский БПЛА попал прямо возле железнодорожного поезда. Впрочем, критические последствия для людей удалось избежать благодаря оперативным действиям гражданских служб.

Мониторинг – точная работа мониторинговой команды железнодорожников позволила вовремя выявить угрозу.

Эвакуация - пассажиров, а также поездную и локомотивную бригады вывели на безопасное расстояние еще до прилета.

Последствия - В момент удара все люди находились в укрытии или безопасной зоне.

Основной удар на себя принял локомотив.

Для людей организовали альтернативный транспорт.

При содействии Днепропетровской ОВА пассажиров пересадили на автобусы, которые уже направляются к станции назначения.