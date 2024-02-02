ua en ru
Пт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне атаковали Полтавскую область, есть попадание, - ОВА

Полтава, Пятница 02 февраля 2024 23:08
UA EN RU
Россияне атаковали Полтавскую область, есть попадание, - ОВА Фото: в Полтавской области раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Полтавской области во время российской воздушной атаки сегодня вечером, 2 февраля, раздались взрывы. Зафиксировано попадание в Миргородском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина.

По словам чиновника, по предварительной информации, в результате вражеской атаки пострадавших нет.

"Во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов. По предварительной информации есть попадания в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Воздушная атака 2 февраля

Сегодня вечером в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной атаки российских захватчиков с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".

По состоянию на сегодняшний день сигналы объявлены в нескольких регионах.

Россияне атаковали Полтавскую область, есть попадание, - ОВА

Напомним, перед этим войска РФ ночью, 2 февраля, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" по нескольким направлениям. В нескольких областях, в частности, в Кропивницком отработала система ПВО. В общей сложности, оккупанты запустили 25 БПЛА, 11 из которых удалось сбить, в том числе три из них над Днепропетровской областью. Еще не менее 7 дронов не достигли своих целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Миргород Полтавская область Взрыв Атака дронов
NEWS
Дроны, снаряды, фронт и не только. Зеленский провел очередную Ставку
Дроны, снаряды, фронт и не только. Зеленский провел очередную Ставку
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва