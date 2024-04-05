Росіяни атакували Покровськ: п'ять людей поранені, в тому числі підліток (фото)

Російські війська 5 квітня обстріляли Покровськ Донецької області, атакувавши приватний сектор. Поранення отримали п'ять людей, в тому числі 14-літній хлопець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Так, 5 квітня, близько 03:00, війська РФ обстріляли Покровськ. Окупанти поцілили по приватному сектору.
"В результаті влучання по житлових будинках отримали тілесні ушкодження четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин", - йдеться у повідомленні.
Наслідки обстрілу Покровська Донецької області 5 квітня (t.me/pgo_gov_ua)
Крім того, в районі обстрілу пошкоджено декілька приватних домогосподарств. Тип зброї, яку ворог застосував для атаки на місто, встановлюється.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Російські війська постійно обстрілюють населені пункти на Донеччині.
Зокрема, російська армія 4 квітня завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Внаслідок цього загинули двоє людей. Окупанти нанесли по місту чотири авіаудари.
Нагадаємо, на початку березня Покровськ Донецької області опинився під масованим обстрілом. Окупанти вдарили ракетами по житловому мікрорайону.
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