Росіяни атакували Покровськ: п'ять людей поранені, в тому числі підліток (фото)

Так, 5 квітня, близько 03:00, війська РФ обстріляли Покровськ. Окупанти поцілили по приватному сектору.

"В результаті влучання по житлових будинках отримали тілесні ушкодження четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Покровська Донецької області 5 квітня (t.me/pgo_gov_ua)

Крім того, в районі обстрілу пошкоджено декілька приватних домогосподарств. Тип зброї, яку ворог застосував для атаки на місто, встановлюється.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).