Россияне атаковали Покровск: пять человек ранены, в том числе подросток (фото)

Так, 5 апреля, около 03:00, войска РФ обстреляли Покровск. Оккупанты попали по частному сектору.

"В результате попадания по жилым домам получили телесные повреждения четверо членов семьи: дедушка с бабушкой и их дочь с 14-летним сыном. Также от взрывов пострадал еще один горожанин", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Покровска Донецкой области 5 апреля (t.me/pgo_gov_ua)

Кроме того, в районе обстрела повреждены несколько частных домохозяйств. Тип оружия, которое враг применил для атаки на город, устанавливается.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).