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Росіяни атакували Північний міст у Києві, рух закрили в обидва боки

07:25 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: пошкодження, які отримав Північний міст під час попередніх атак (Getty Images)

Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено Північний міст у Києві. Рух мостом закрили в обидва боки, фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Під час атаки ворог пошкодив Північний міст, одну з ключових переправ через Дніпро в Києві. Зараз фахівці досліджують, наскільки серйозні пошкодження.

Рух мостом закрито в обидва боки.

Північний міст став другою столичною переправою, яку Росія пошкодила за останні тижні. У ніч на 27 жовтня окупанти атакували Київ балістичними ракетами і пошкодили Південний міст разом з інфраструктурою метрополітену, що проходить ним. Тоді рух мостом також перекрили в обидва боки.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, по Південному мосту ворог випустив кілька балістичних ракет. Усього під час тієї атаки Росія застосувала 16 ракет "Іскандер-М" або С-400. Ігнат попереджав, що на відновлення мостового полотна піде час.

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