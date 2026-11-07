Росіяни атакували Північний міст у Києві, рух закрили в обидва боки

Під час атаки ворог пошкодив Північний міст, одну з ключових переправ через Дніпро в Києві. Зараз фахівці досліджують, наскільки серйозні пошкодження.

Рух мостом закрито в обидва боки.

Північний міст став другою столичною переправою, яку Росія пошкодила за останні тижні. У ніч на 27 жовтня окупанти атакували Київ балістичними ракетами і пошкодили Південний міст разом з інфраструктурою метрополітену, що проходить ним. Тоді рух мостом також перекрили в обидва боки.