Россияне атаковали Северный мост в Киеве, движение закрыли в обе стороны

Во время атаки враг повредил Северный мост, одну из ключевых переправ через Днепр в Киеве. Сейчас специалисты исследуют, как серьезны повреждения.

Движение по мосту закрыто в обе стороны.

Северный мост стал второй столичной переправой, которую Россия повредила в последние недели. В ночь на 27 октября оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами и повредили Южный мост вместе с проходящей им инфраструктурой метрополитена. Тогда движение по мосту также перекрыли в обе стороны.