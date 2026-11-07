Росіяни атакували Північний міст у Києві, рух закрили в обидва боки
Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено Північний міст у Києві. Рух мостом закрили в обидва боки, фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
Під час атаки ворог пошкодив Північний міст, одну з ключових переправ через Дніпро в Києві. Зараз фахівці досліджують, наскільки серйозні пошкодження.
Рух мостом закрито в обидва боки.
Північний міст став другою столичною переправою, яку Росія пошкодила за останні тижні. У ніч на 27 жовтня окупанти атакували Київ балістичними ракетами і пошкодили Південний міст разом з інфраструктурою метрополітену, що проходить ним. Тоді рух мостом також перекрили в обидва боки.
За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, по Південному мосту ворог випустив кілька балістичних ракет. Усього під час тієї атаки Росія застосувала 16 ракет "Іскандер-М" або С-400. Ігнат попереджав, що на відновлення мостового полотна піде час.