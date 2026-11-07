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Россияне атаковали Северный мост в Киеве, движение закрыли в обе стороны

07:25 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россияне атаковали Северный мост в Киеве, движение закрыли в обе стороны Фото: повреждения, полученные Северным мостом во время предыдущих атак (Getty Images)
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В результате ночной атаки России поврежден Северный мост в Киеве. Движение по мосту закрыли в обе стороны, специалисты оценивают масштабы повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Во время атаки враг повредил Северный мост, одну из ключевых переправ через Днепр в Киеве. Сейчас специалисты исследуют, как серьезны повреждения.

Движение по мосту закрыто в обе стороны.

Северный мост стал второй столичной переправой, которую Россия повредила в последние недели. В ночь на 27 октября оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами и повредили Южный мост вместе с проходящей им инфраструктурой метрополитена. Тогда движение по мосту также перекрыли в обе стороны.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, по Южному мосту враг выпустил несколько баллистических ракет. Всего во время атаки Россия применила 16 ракет "Искандер-М" или С-400. Игнат предупреждал, что на восстановление мостового полотна уйдет время.

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