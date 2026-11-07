Россияне атаковали Северный мост в Киеве, движение закрыли в обе стороны

В результате ночной атаки России поврежден Северный мост в Киеве. Движение по мосту закрыли в обе стороны, специалисты оценивают масштабы повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Во время атаки враг повредил Северный мост, одну из ключевых переправ через Днепр в Киеве. Сейчас специалисты исследуют, как серьезны повреждения.

Движение по мосту закрыто в обе стороны.

Северный мост стал второй столичной переправой, которую Россия повредила в последние недели. В ночь на 27 октября оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами и повредили Южный мост вместе с проходящей им инфраструктурой метрополитена. Тогда движение по мосту также перекрыли в обе стороны.