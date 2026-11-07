Россияне атаковали Северный мост в Киеве, движение закрыли в обе стороны
В результате ночной атаки России поврежден Северный мост в Киеве. Движение по мосту закрыли в обе стороны, специалисты оценивают масштабы повреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Во время атаки враг повредил Северный мост, одну из ключевых переправ через Днепр в Киеве. Сейчас специалисты исследуют, как серьезны повреждения.
Движение по мосту закрыто в обе стороны.
Северный мост стал второй столичной переправой, которую Россия повредила в последние недели. В ночь на 27 октября оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами и повредили Южный мост вместе с проходящей им инфраструктурой метрополитена. Тогда движение по мосту также перекрыли в обе стороны.
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, по Южному мосту враг выпустил несколько баллистических ракет. Всего во время атаки Россия применила 16 ракет "Искандер-М" или С-400. Игнат предупреждал, что на восстановление мостового полотна уйдет время.