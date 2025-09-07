Росіяни атакували підприємство в Запоріжжі: пошкоджено приміщення цеху

"Росіяни завдали ще один удар по Запоріжжю. Цього разу по одному із підприємств міста. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху", - йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що попередньо, обійшлося без постраждалих.

Зазначимо, що близько години тому у Запоріжжі та області теж лунали вибухи. Ворог також атакував регіон дронами.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:24 карта повітряних тривог має такий вигляд. Зазначимо, що причина сигналу через дрони.