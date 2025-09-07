UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни атакували підприємство в Запоріжжі: пошкоджено приміщення цеху

Фото: офіційних коментарів щодо наслідків поки не було (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти продовжують атакувати Запоріжжя в ніч на 7 вересня. На цей раз ворог вдарив по підприємству, відомо про пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росіяни завдали ще один удар по Запоріжжю. Цього разу по одному із підприємств міста. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху", - йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що попередньо, обійшлося без постраждалих.

Зазначимо, що близько години тому у Запоріжжі та області теж лунали вибухи. Ворог також атакував регіон дронами.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:24 карта повітряних тривог має такий вигляд. Зазначимо, що причина сигналу через дрони.

Обстріл Запоріжжя

Зазначимо, що росіяни регулярно атакують Запоріжжя, застосовуючи для атак ударні безпілотники, а часом ракети та авіабомби.

Наприклад, вчора ввечері місто опинилося під атакою дронів, в результаті чого були пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, а також було відомо про 15 постраждалих.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в Україні