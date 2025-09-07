RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атаковали предприятие в Запорожье: повреждено помещение цеха

Фото: официальных комментариев относительно последствий пока не было (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты продолжают атаковать Запорожье в ночь на 7 сентября. На этот раз враг ударил по предприятию, известно о повреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Россияне нанесли еще один удар по Запорожью. На этот раз по одному из предприятий города. В результате атаки повреждено помещение цеха", - говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что предварительно, обошлось без пострадавших.

 

Война в УкраинеЗапорожье