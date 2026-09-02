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Росіяни атакували Одесу КАБами та "Бандеролями": у місті зруйновані будинки

03:15 02.09.2026 Ср
2 хв
Що відомо про атаку РФ по Одесі?
aimg Едуард Ткач
Росіяни атакували Одесу КАБами та "Бандеролями": у місті зруйновані будинки Фото: місцева влада підтвердила атаку (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Росіяни в ніч проти 2 вересня масовано атакують Одесу та область дронами, авіабомбами, а можливо ще й були удари балістикою. Внаслідок атаки у місті вже, попередньо, є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Зауважимо, що приблизно о 02:28 у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики, про що розповіли Повітряні сили ЗСУ на сторінках у соцмережах.

Військові не інформували, чи були пуски балістики, проте місцеві канали писали, що приблизно о 02:32 в Одесі пролунала серія вибухів. Згодом загроза балістики зникла, але приблизно о 03:00 вибухи у місті і в тому числі в області повторилися.

У свою чергу Повітряні сили ЗСУ фіксували, що в цей час в напрямку Одеси та регіону летіли баражуючі боєприпаси "Бандероль", керовані авіабомби та дрони.

Перші наслідки обстрілу

Після 03:00 начальник Одеської МВА Сергій Лисак офіційно поінформував про перші наслідки обстрілу міста.

"Одеса під атакою ворога. Пошкоджена інфраструктура. Попередньо, є руйнування житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

До речі, у мережі також писали, що в обласному центрі виникли перебої зі світлом після ударів РФ.

Оновлено о 03:30

"Попередньо, є троє постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто. Серед них одна дитина. Деталі зʼясовуємо", - написав Лисак.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Росіяни атакували Одесу КАБами та &quot;Бандеролями&quot;: у місті зруйновані будинки

Обстріл Одеської області

Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня росіяни також атакували Одеську область. У результаті обстрілу загорілися складські приміщення, де зберігалися продукти харчування.

Також ми писали, що всю ніч і вранці 27 серпня Одеса перебувала під ударами росіян. В результаті обстрілу було пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад та багатоповерховий будинок.

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