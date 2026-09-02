Россияне атаковали Одессу КАБами и "Бандеролями": в городе разрушены дома
Россияне в ночь на 2 сентября массированно атакуют Одессу и область дронами, авиабомбами, а возможно еще и были удары баллистики. В результате атаки в городе уже, предварительно, есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
Отметим, что примерно в 2:28 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики, о чем рассказали воздушные силы ВСУ на страницах в соцсетях.
Военные не информировали, были ли пуски баллистики, однако местные каналы писали, что около 02:32 в Одессе прозвучала серия взрывов. Впоследствии угроза баллистики исчезла, но около 03:00 взрывы в городе и в том числе в области повторились.
В свою очередь, Воздушные силы ВСУ фиксировали, что в это время в направлении Одессы и региона летели баражирующие боеприпасы "Бандероль", управляемые авиабомбы и дроны.
Первые последствия обстрела
После 03:00 начальник Одесской ГВА Сергей Лысак официально проинформировал о первых последствиях обстрела города .
"Одесса под атакой врага. Повреждена инфраструктура. Предварительно есть разрушение жилых домов", - говорится в сообщении.
К слову, в сети также писали, что в областном центре возникли перебои со светом после ударов РФ.
Обновлено в 03:30
"По предварительным данным, в результате вражеской атаки на город пострадали три человека. Среди них один ребенок. Уточняем подробности", — написал Лысак.
Где объявлена тревога
По состоянию на 03:15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Обстрел Одесской области
Напомним, что в ночь на 30 августа россияне тоже атаковали Одесскую область. В результате обстрела загорелись складские помещения, где хранились продукты питания.
Также мы писали, что всю ночь и утром 27 августа Одесса находилась под ударами россиян. В результате обстрела была повреждена инфраструктура, учебное заявление и многоэтажный дом.