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Россияне атаковали Одессу КАБами и "Бандеролями": в городе разрушены дома

03:15 02.09.2026 Ср
2 мин
Что известно об атаке РФ по Одессе?
aimg Эдуард Ткач
Россияне атаковали Одессу КАБами и "Бандеролями": в городе разрушены дома Фото: местные власти подтвердили атаку (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Россияне в ночь на 2 сентября массированно атакуют Одессу и область дронами, авиабомбами, а возможно еще и были удары баллистики. В результате атаки в городе уже, предварительно, есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Отметим, что примерно в 2:28 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики, о чем рассказали воздушные силы ВСУ на страницах в соцсетях.

Военные не информировали, были ли пуски баллистики, однако местные каналы писали, что около 02:32 в Одессе прозвучала серия взрывов. Впоследствии угроза баллистики исчезла, но около 03:00 взрывы в городе и в том числе в области повторились.

В свою очередь, Воздушные силы ВСУ фиксировали, что в это время в направлении Одессы и региона летели баражирующие боеприпасы "Бандероль", управляемые авиабомбы и дроны.

Первые последствия обстрела

После 03:00 начальник Одесской ГВА Сергей Лысак официально проинформировал о первых последствиях обстрела города .

"Одесса под атакой врага. Повреждена инфраструктура. Предварительно есть разрушение жилых домов", - говорится в сообщении.

К слову, в сети также писали, что в областном центре возникли перебои со светом после ударов РФ.

Обновлено в 03:30

"По предварительным данным, в результате вражеской атаки на город пострадали три человека. Среди них один ребенок. Уточняем подробности", — написал Лысак.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Россияне атаковали Одессу КАБами и &quot;Бандеролями&quot;: в городе разрушены дома

Обстрел Одесской области

Напомним, что в ночь на 30 августа россияне тоже атаковали Одесскую область. В результате обстрела загорелись складские помещения, где хранились продукты питания.

Также мы писали, что всю ночь и утром 27 августа Одесса находилась под ударами россиян. В результате обстрела была повреждена инфраструктура, учебное заявление и многоэтажный дом.

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