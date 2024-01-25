Росіяни атакували Одесу дронами: з'явилися фото наслідків

За словами мера міста, Мирна у Хаджибейському районі пошкоджено житлову багатоповерхівку, також вигоріли складські приміщення.

Один постраждалий доставлений до міської лікарні з опіками, він перебуває у стані середньої тяжкості, другий отримав забій під час падіння.

"Вже вранці працюватимуть комунальні служби, оперативний штаб фіксуватиме пошкодження майна та прийматиме заявки від мешканців", - зазначив Труханов.

Поліцейські також фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази військового злочину Росії.

Атака росіян по Україні 24 січня

Повітряні сили України раніше повідомляли, що Російська Федерація ввечері знову запустила територією України безпілотники типу "Шахед".

Пізніше мешканці Одеси повідомили про звуки вибухів у місті. Пізніше голова Одеської ОВ Олег Кіпер заявив, що російська армія атакувала Одесу ударними дронами, внаслідок цього постраждав чоловік. За його словами, є ушкодження цивільної житлової інфраструктури.