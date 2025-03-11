Росіяни атакували Одесу дронами: в місті зафіксовано пожежі

Нагадаємо, що приблизно півтори години тому в Одесі прогриміли звуки вибухів, про що писав мер міста Геннадій Труханов. Паралельно в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що росіяни запустили безпілотники в напрямку Одеської області з Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.