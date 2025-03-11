Россияне атаковали Одессу дронами: в городе зафиксированы пожары

"Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с горючим", - говорится в сообщении в 00:14.

Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется. В то же время над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.