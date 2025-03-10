В Одесі пролунали вибухи

В Одесі ввечері понеділка, 10 березня, пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога через загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ попереджають , що росіяни запустили ударні дрони Shshed із Чорного моря у напрямку Одеської області.

"В місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав Труханов.

Обстріл України 10 березня

У ніч на понеділок, 10 березня, російська армія запустила по території України 176 ударних дронів типу Shahed.

Станом на 08:00 було підтверджено збиття 130-ти ударних дрона типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Також 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Полтавська та Київська області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.