Росіяни атакували Одесу балістикою: пошкоджено цивільний корабель

Атака РФ на Одесу

У ніч проти 6 жовтня в Одесі пролунали вибухи. Російські війська атакували Одесу "Шахедами" та балістичними ракетами.

Зокрема, під час атаки дронів, в Одесі почалися пожежі на складах, спалахнули вантажівки. Одна людина була поранена.

Пізніше у Повітряних силах розповіли, що окрім дронів РФ запустила на Одесу дві балістичні ракети, ймовірно, "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.