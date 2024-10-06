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Росіяни атакували Одесу балістикою: пошкоджено цивільний корабель

Фото: під час ракетної атаки РФ на Одесу було пошкоджено корабель (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Одесу дронами та балістикою у ніч проти 6 жовтня. Під час ракетної атаки було пошкоджено корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Щодо ракетної атаки, то внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали", - розповів він.

За словами ОВА, правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.

Атака РФ на Одесу

У ніч проти 6 жовтня в Одесі пролунали вибухи. Російські війська атакували Одесу "Шахедами" та балістичними ракетами.

Зокрема, під час атаки дронів, в Одесі почалися пожежі на складах, спалахнули вантажівки. Одна людина була поранена.

Пізніше у Повітряних силах розповіли, що окрім дронів РФ запустила на Одесу дві балістичні ракети, ймовірно, "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.

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Одеса