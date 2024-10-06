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Россияне атаковали Одессу баллистикой: поврежден гражданский корабль

Одесса, Воскресенье 06 октября 2024 10:21
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Россияне атаковали Одессу баллистикой: поврежден гражданский корабль Фото: во время ракетной атаки РФ на Одессу был поврежден корабль (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Одессу дронами и баллистикой в ночь на 6 октября. Во время ракетной атаки был поврежден корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Что касается ракетной атаки, то в результате обстрела повреждено сухогрузное гражданское судно. К счастью, люди не пострадали", - рассказал он.

По словам ОВА, правоохранители документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения.

Атака РФ на Одессу

В ночь на 6 октября в Одессе прогремели взрывы. Российские войска атаковали Одессу "Шахедами" и баллистическими ракетами.

В частности, во время атаки дронов, в Одессе начались пожары на складах, загорелись грузовики. Один человек был ранен.

Позже в Воздушных силах рассказали, что кроме дронов, РФ запустила на Одессу две баллистические ракеты, вероятно, "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

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