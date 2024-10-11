Росіяни атакували Одесу балістикою: люди під завалами, є загиблі, 10 поранених

"Ворог атакував Одеську область балістичними ракетами. Загинуло четверо людей, серед яких підліток", - розповів він.

За даними голови ОВА, внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні.

"Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні", - зазначив Кіпер.

Крім того, 10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено.

"Четверо людей у важкому стані. Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці", - констатував голова ОВА.