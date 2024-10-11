Росіяни атакували Одесу балістикою: люди під завалами, є загиблі, 10 поранених

Російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами. Четверо людей загинули, 10 людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Ворог атакував Одеську область балістичними ракетами. Загинуло четверо людей, серед яких підліток", - розповів він.
За даними голови ОВА, внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні.
"Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні", - зазначив Кіпер.
Крім того, 10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено.
"Четверо людей у важкому стані. Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці", - констатував голова ОВА.
Російські війська останніми тижнями збільшили кількість атак на Одесу та область.
Так, 9 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами - контейнеровоз Shui Spirit. Спочатку повідомлялося про п'ятьох загиблих та восьми поранених. Пізніше кількість загиблих зросла шести. Вже 10 жовтня кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одеській області зросла. У лікарні помер поранений чоловік.
Також російські війська обстріляли Одесу дронами та балістикою в ніч проти 6 жовтня. Під час ракетної атаки було пошкоджено корабель.
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