Россияне атаковали Одессу баллистикой: люди под завалами, есть погибшие, 10 раненых

"Враг атаковал Одесскую область баллистическими ракетами. Погибли четыре человека, среди которых подросток", - рассказал он.

По данным главы ОВА, в результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские.

"Под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице", - отметил Кипер.

Кроме того, 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы.

"Четыре человека в тяжелом состоянии. Десять людям оказали психологическую помощь на месте", - констатировал глава ОВА.