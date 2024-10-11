Россияне атаковали Одессу баллистикой: люди под завалами, есть погибшие, 10 раненых

Российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами. Четверо человек погибли, 10 человек пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Враг атаковал Одесскую область баллистическими ракетами. Погибли четыре человека, среди которых подросток", - рассказал он.
По данным главы ОВА, в результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские.
"Под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице", - отметил Кипер.
Кроме того, 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы.
"Четыре человека в тяжелом состоянии. Десять людям оказали психологическую помощь на месте", - констатировал глава ОВА.
Российские войска в последние недели увеличили количество атак на Одессу и область.
Так, 9 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Россияне ударили по портовой инфраструктуре. В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз Shui Spirit. Сначала сообщалось о пяти погибших и восьми раненых. Позже число погибших возросло шести. Уже 10 октября число погибших в результате ракетного удара по Одесской области возросло. В больнице скончался раненый мужчина.
Также российские войска обстреляли Одессу дронами и баллистикой в ночь на 6 октября. Во время ракетной атаки был поврежден корабль.
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