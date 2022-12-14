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Росіяни атакували Одеську область "шахедами", працює ППО

Фото: Росіяни атакували Одеську область "шахедами". В місті працює ППО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області ППО працює по безпілотниках ворога. Однак, в регіоні поки що не було оголошено повітряну тривогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве ЗМІ "Новости Одесса".

Зазначається, що ППО знищило вже два "шахеди".

Варто зазначити, що в Одесі та області не оголошували повітряну тривогу. Місцева влада та військові також поки не коментували ситуацію.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни нещодавно атакували Одеську область по об'єктах енергетики дронами-камікадзе.

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