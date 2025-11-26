Росіяни атакували об'єкти енергетики у двох областях, - Міненерго

Російські війська сьогодні вночі, 26 листопада, атакували енергетичну інфраструктуру у Донецькій та Харківській областях. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.
"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - зазначили у Міненерго.
Повідомляється, що для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.
Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 26 листопада, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у вівторок.
Вчора, 25 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2% вищим, ніж максимум попередньої доби – у понеділок, 24 листопада. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження.
Раніше повідомлялось, що в Україні сьогодні, 26 листопада, продовжують діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Графіки відключень світла застосовуватимуть у всіх регіонах України.