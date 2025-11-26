UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Росіяни атакували об'єкти енергетики у двох областях, - Міненерго

Фото: росіяни атакували об'єкти енергетики у двох областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 26 листопада, атакували енергетичну інфраструктуру у Донецькій та Харківській областях. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - зазначили у Міненерго.

Як діють графіки

Повідомляється, що для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.

Рівень споживання

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 26 листопада, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 25 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2% вищим, ніж максимум попередньої доби – у понеділок, 24 листопада. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження.

Раніше повідомлялось, що в Україні сьогодні, 26 листопада, продовжують діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Графіки відключень світла застосовуватимуть у всіх регіонах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниЕлектроенергія