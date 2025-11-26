Россияне атаковали объекты энергетики в двух областях, - Минэнерго

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметили в Минэнерго.

Как действуют графики

Сообщается, что для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях применены аварийные отключения. Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.