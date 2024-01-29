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Росіяни атакували Нікополь дронами та артилерією: є поранені

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу постраждали дві людини.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Сьогодні через ворожі атаки по Нікополю постраждали дві особи. Їм надана необхідна медична допомога", - заявив він.

За словами Лукашука, один з поранених отримав важкі травми і був доставлений до лікарні. Другий - лікуватиметься амбулаторно. 

Загалом за день російські окупанти вісім разів атакували Нікопольський район. Зокрема, вони били з артилерії та застосували три дрони-камікадзе. Росіяни гатили по райцентру та Марганецькій громаді.

У Нікополі через російські обстріли пошкоджені вісім приватних будинків, комунальне підприємство, господарські споруди, дві лінії електропередачі та газопровід. 

 

Фото: Росіяни атакували Нікополь (t.me/mykola_lukashuk)

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Цього місяця ми писали, що внаслідок однієї з атак безпілотника було пошкоджено легкове авто, де знаходились пасажири.

Крім того, російська армія вдарила по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Унаслідок чого постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України