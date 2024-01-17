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Окупанти ударили по Нікопольському району: постраждало легкове авто з пасажирами (фото)

Нікополь, Середа 17 січня 2024 14:39
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Окупанти ударили по Нікопольському району: постраждало легкове авто з пасажирами (фото) Фото: окупанти завдали удару по Нікопольському району та пошкодили авто (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти завдали чергового удару по Нікопольському району. Внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено легкове авто, де знаходились пасажири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

"Внаслідок удару БПлА по Нікопольщині є травмовані, серед яких дитина", - інформують у відомстві.

Як зазначають у повідомленні, наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 17 січня 2024 року військові РФ завдали удару безпілотним літальним апаратом по території Марганецької громади Нікопольського району", - йдеться в повідомленні.

Так, внаслідок ворожого обстрілу дістав поранень 19-річний місцевий мешканець та 13-річний хлопчик, які у той момент перебували в автомобілі. Сам транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

"Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", - повідомили у прокуратурі.

Фото: пошкоджене легкове авто у Нікопольському районі (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно повідомлялось, що російські війська вперше атакували Нікополь Дніпропетровської області, використавши дрони з камерами нічного бачення.

Напередодні ми розповідали про те, як російська армія вдарила по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждали двоє людей.

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