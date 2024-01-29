Россияне атаковали Никополь дронами и артиллерией: есть раненые

"Сегодня из-за вражеских атак по Никополю пострадали два человека. Им оказана необходимая медицинская помощь", - заявил он.

По словам Лукашука, один из раненых получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Второй - будет лечиться амбулаторно.

Всего за день российские оккупанты восемь раз атаковали Никопольский район. В частности, они били из артиллерии и применили три дрона-камикадзе. Россияне били по райцентру и Марганецкой громаде.

В Никополе из-за российских обстрелов повреждены восемь частных домов, коммунальное предприятие, хозяйственные постройки, две линии электропередачи и газопровод.

Фото: Россияне атаковали Никополь (t.me/mykola_lukashuk)

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

В этом месяце мы писали, что в результате одной из атак беспилотника был поврежден легковой автомобиль, где находились пассажиры.

Кроме того, российская армия ударила по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате чего пострадали два человека.

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