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Росіяни з важкої артилерії вдарили по Нікопольському району: постраждали двоє людей

Нікопольський район, Середа 10 січня 2024 18:50
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Росіяни з важкої артилерії вдарили по Нікопольському району: постраждали двоє людей Архівне фото: Росіяни з важкої артилерії вдарили по Нікопольському району (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 10 січня, вдарила по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"З важкої артилерії ворог тричі обстрілював Нікопольський район. Вдарив і дронами-камікадзе", - йдеться в заяві.

Зазначається, що голосно було і в самому Нікополі. Очільник області повідомив, що під удар потрапили в Покровській та Марганецькій громадах.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)

"Постраждали 56-річний чоловік і 39-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно", - повідомив очільник області.

Також було пошкоджено адміністративну будівлю та автомобіль.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Сьогодні повідомлялось, що російські війська вперше атакували Нікополь Дніпропетровської області, використавши дрони з камерами нічного бачення.

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