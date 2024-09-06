ua en ru
Пт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни атакували Миколаївську область ударними дронами, виникла пожежа, - ОВА

Миколаїв, П'ятниця 06 вересня 2024 07:55
UA EN RU
Росіяни атакували Миколаївську область ударними дронами, виникла пожежа, - ОВА Фото: армія РФ запускала ударні дрони по Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 6 вересня росіяни атакували ударними безпілотниками Миколаївську область. Падіння уламків спровокувало пожежу на відкритій місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Минулої ночі силами та засобами протиповітряної оборони в області було знищено сім БпЛА типу Shahed 131/136.

"Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Миколаївському районі вчора, 5 вересня, о 16:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок атаки у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Обстріли України

Вранці 6 вересня у небі над Київською областю були виявлені ворожі ударні безпілотники. Працюють сили ППО.

Також вночі по ворожих дронах ППО працювала у Львівській області.

Крім того, вночі було чутно вибух поблизу Чернігова. Військові повідомили про збиття цілей над Чернігівською областю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв
NEWS
Про Покровськ, Курський наступ та "розумну" війну. Головні заяви Сирського в інтервʼю CNN
Про Покровськ, Курський наступ та "розумну" війну. Головні заяви Сирського в інтервʼю CNN
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ