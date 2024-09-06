Россияне атаковали Николаевскую область ударными дронами, возник пожар, - ОВА
В ночь на 6 сентября россияне атаковали ударными беспилотниками Николаевскую область. Падение обломков вызвало пожар на открытой местности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
Прошлой ночью силами и средствами противовоздушной обороны в области были уничтожены семь БпЛА типа Shahed 131/136.
"В результате боевой работы и падения обломков в Баштанском районе на открытой территории произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в Николаевском районе вчера, 5 сентября, в 16:30 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. В результате атаки в селе Дмитровка поврежден частный дом. Пострадавших нет.
Обстрелы Украины
Утром 6 сентября в небе над Киевской областью были обнаружены вражеские ударные беспилотники. Работают силы ПВО.
Также ночью по вражеским дронам ПВО работала во Львовской области.
Кроме того, ночью был слышен взрыв вблизи Чернигова. Военные сообщили о сбитии целей над Черниговской областью.
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