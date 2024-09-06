Россияне атаковали Николаевскую область ударными дронами, возник пожар, - ОВА

В ночь на 6 сентября россияне атаковали ударными беспилотниками Николаевскую область. Падение обломков вызвало пожар на открытой местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Прошлой ночью силами и средствами противовоздушной обороны в области были уничтожены семь БпЛА типа Shahed 131/136.

"В результате боевой работы и падения обломков в Баштанском районе на открытой территории произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Николаевском районе вчера, 5 сентября, в 16:30 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. В результате атаки в селе Дмитровка поврежден частный дом. Пострадавших нет.