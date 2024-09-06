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У Львівській області працює ППО

П'ятниця 06 вересня 2024 01:58
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У Львівській області працює ППО Фото: у Львівській області працює ППО через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Львівській області у ніч проти 6 вересня іде робота сил та засобів протиповітряної оборони. У небі над регіоном фіксувалися ворожі дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"На Львівщині працює ППО. Зокрема і мобільні вогневі групи", - розповів чиновник у своєму Telegram о 01:47.

Жителів області закликали перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Перед цим голова ОВА заявляв про загрозу ударних безпілотників для регіону. Так, "Шахеди" прямували до Львівської області з Тернопільської області.

"Заходять у повітряний простір Львівщини! Перемишляни! Бібрка! Миколаїв! Увага!" - писав чиновник перед оголошенням про роботу ППО у регіоні.

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, ввечері 5 вересня у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про запуск російськими окупантами ударних безпілотників для чергової атаки по Україні. Крім того, було оголошено про ракетну небезпеку.

Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога. Зокрема, у Києві сигнали про загрозу ворожих повітряних атак лунали двічі.

Крім того, вибух було чути і в районі Чернігова. В керівництві Чернігівської міської військової адміністрації заявляли про роботу ППО в регіоні, позаяк "було зафіксовано проходження швидкісних цілей над Чернігівщиною".

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Львівська область ППО Атака дронів
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