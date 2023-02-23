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Россияне атаковали Люботин из РСЗО "Торнадо": повреждено одно из зданий

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Харьков, Четверг 23 февраля 2023 16:18
Россияне атаковали Люботин из РСЗО "Торнадо": повреждено одно из зданий Фото: оккупанты атаковали Люботин из РСЗО "Торнадо" 23 февраля (defence-ua com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Люботин, расположенный в Харьковском районе. Сейчас данные о пострадавших уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника в Telegram.

"Враг совершил обстрелы города Люботин. Предварительно для очередного преступления оккупанты использовали "Торнадо-С", - говорится в сообщении.

По его словам, есть повреждение одного из зданий.

"Информация о пострадавших уточняется", – добавил он.

Как сообщалось, накануне этой атаки жителей Харьковской области предупредили о возможных обстрелах со стороны оккупантов. В регионе объявили воздушную тревогу.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли Купянский район в четверг, 23 февраля. В результате атаки один человек получил ранения, еще двое находятся под завалами.

Напомним, сегодня утром россияне обстреляли Купянск, две женщины получили ранения.

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