Россияне атаковали Люботин из РСЗО "Торнадо": повреждено одно из зданий

Российские оккупанты обстреляли Люботин, расположенный в Харьковском районе. Сейчас данные о пострадавших уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника в Telegram .

"Враг совершил обстрелы города Люботин. Предварительно для очередного преступления оккупанты использовали "Торнадо-С", - говорится в сообщении.

По его словам, есть повреждение одного из зданий.

"Информация о пострадавших уточняется", – добавил он.

Как сообщалось, накануне этой атаки жителей Харьковской области предупредили о возможных обстрелах со стороны оккупантов. В регионе объявили воздушную тревогу.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли Купянский район в четверг, 23 февраля. В результате атаки один человек получил ранения, еще двое находятся под завалами.

Напомним, сегодня утром россияне обстреляли Купянск, две женщины получили ранения.