Росіяни атакували Кривий Ріг: є руйнування та постраждалі

Окрім Дніпра, росіяни атакували і Кривий Ріг 21 листопада. Вже відомо про постраждалих та руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"На зараз відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів він.
За даними голови ОВА, частково зруйнована адмінбудівля, пошкоджені дві житлові двоповерхівки.
Після 10:00 у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Уже близько 11:00 загрозу скасували.
Додамо, що Кривий Ріг РФ атакує не вперше. Причому, вже вдруге атака на Кривий Ріг збігається з обстрілом Дніпра. Вранці 21 листопада росіяни вдарили ракетами по Дніпру, двоє людей постраждали. Також пошкоджено підприємство та Центр реабілітації для людей з обмеженими можливостями.
Додамо, що подібна ситуація була і під час масованого удару РФ по Україні 17 листопада. Тоді загарбники теж атакували і Дніпро, і Кривий Ріг. Зокрема, у Кривому Розі окупанти ракетою влучили в об'єкт інфраструктури.
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