Россияне атаковали Кривой Рог: есть разрушения, много пострадавших

Кроме Днепра, россияне атаковали и Кривой Рог 21 ноября. Уже известно о 15 пострадавших и разрушениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
"На данный момент известно о двух пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести", - рассказал Лысак.
По данным главы ОВА, частично разрушено админздание, повреждены две жилые двухэтажки.
Чуть позже количество раненых в Кривом Роге резко возросло - до 13 человек.
"На данный момент известно о 13 раненых, из них двое детей, двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал Вилкул.
По его словам, оккупанты ракетой попали в административное здание.
"Начата аварийно-спасательная операция. На месте работают все оперативные и коммунальные службы. По предварительной информации, также повреждены около 10 жилых домов", - добавил он.
Последствия обстрела Кривого Рога 21 ноября (facebook.com/MNSDNE)
Около 11:40 стало известно, что количество раненых в Кривом Роге возросло до 15 человек.
"15 пострадавших в Кривом Роге. Среди них двое подростков. 17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь оказали на месте", - рассказал Лысак.
Всего, по его данным, в больницы госпитализированы 9 человек.
Последствия обстрела Кривого Рога 21 ноября (t.me/dnipropetrovskaODA)
После 10:00 в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Перед этим в Воздушных силах предупреждали про угрозу баллистики. Уже около 11:00 угрозу отменили.
Добавим, что Кривой Рог РФ атакует не впервые. Причем, уже второй раз атака на Кривой Рог совпадает с обстрелом Днепра. Утром 21 ноября россияне ударили ракетами по Днепру, два человека пострадали. Также повреждено предприятие и Центр реабилитации для людей с ограниченными возможностями.
Добавим, что подобная ситуация была и во время массированного удара РФ по Украине 17 ноября. Тогда захватчики тоже атаковали и Днепр, и Кривой Рог. В частности, в Кривом Роге оккупанты ракетой попали в объект инфраструктуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.