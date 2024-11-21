У Дніпрі постраждали двоє людей через ракетну атаку РФ
У Дніпрі дві людини отримали поранення після ракетної атаки по місту 21 листопада. Пошкоджені підприємство та Центр реабілітації для людей з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Постраждали, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка - госпіталізована", - розповів він.
Наслідки атаки на Дніпро
Внаслідок ракетної атаки на Дніпро 21 листопада пошкоджений Центр реабілітації для людей з інвалідністю.
"Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Там люди не постраждали. Крім цього, руйнування є у гаражному кооперативі. Там виникла пожежа. Понівечені 9 гаражів", - зазначив голова ОВА.
Наслідки ракетної атаки на Дніпро 21 листопада (facebook.com/MNSDNE)
Окрім того, за даними Лисака, пошкоджене промислове підприємство і два приватні будинки.
"В одному з них виникла пожежа, її загасили. Приборкали вогонь і на другому місці займання", - констатував він.
РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету по Україні
Рано-вранці 21 листопада в Україні оголосили тривогу. Військові попереджали про загрозу ракет. У Дніпрі лунали вибухи.
Як пізніше з'ясувалося, окупанти влаштували ракетну атаку по Україні, використавши дев'ять цілей. Вони заходили в повітряний простір України з півночі.
Зокрема, Росія випустила з Астраханської області по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. ППО збила шість ракет.
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