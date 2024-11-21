У Дніпрі постраждали двоє людей через ракетну атаку РФ

У Дніпрі дві людини отримали поранення після ракетної атаки по місту 21 листопада. Пошкоджені підприємство та Центр реабілітації для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Постраждали, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка - госпіталізована", - розповів він.

Наслідки атаки на Дніпро

Внаслідок ракетної атаки на Дніпро 21 листопада пошкоджений Центр реабілітації для людей з інвалідністю.

"Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Там люди не постраждали. Крім цього, руйнування є у гаражному кооперативі. Там виникла пожежа. Понівечені 9 гаражів", - зазначив голова ОВА.

Наслідки ракетної атаки на Дніпро 21 листопада (facebook.com/MNSDNE)

Окрім того, за даними Лисака, пошкоджене промислове підприємство і два приватні будинки.

"В одному з них виникла пожежа, її загасили. Приборкали вогонь і на другому місці займання", - констатував він.