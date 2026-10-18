Росіяни атакували критичну інфраструктуру Вінниччини, в області аварійні відключення

Через удар в області запровадили аварійні відключення електроенергії. Об'єкти критичної інфраструктури, де це потрібно, переводять на резервні джерела живлення.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Скільки споживачів залишилися без світла і коли його повернуть, в ОВА не уточнили.

Влада закликає мешканців Вінниччини не вмикати всі електроприлади одночасно, щоб не перевантажувати мережу.

"Свідоме енергоспоживання - це наша допомога енергетикам", - наголосила Заболотна.