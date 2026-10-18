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Росіяни атакували критичну інфраструктуру Вінниччини, в області аварійні відключення

07:34 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: після атаки РФ на Вінниччині аварійно відключили світло (Getty Images)

Унаслідок російської повітряної атаки 18 жовтня на Вінниччині зруйновано об'єкти критичної інфраструктури. В області аварійно відключили світло, і найближчим часом ситуація залишатиметься нестабільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Вінницької обласної військової адміністрації Наталю Заболотну.

Через удар в області запровадили аварійні відключення електроенергії. Об'єкти критичної інфраструктури, де це потрібно, переводять на резервні джерела живлення.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Скільки споживачів залишилися без світла і коли його повернуть, в ОВА не уточнили.

Влада закликає мешканців Вінниччини не вмикати всі електроприлади одночасно, щоб не перевантажувати мережу.

"Свідоме енергоспоживання - це наша допомога енергетикам", - наголосила Заболотна.

У ніч на 17 жовтня після російської атаки Вінниця залишилася без електрики, і критична інфраструктура міста перейшла на резервне живлення.

2 жовтня окупанти вдарили по виробничому комплексу Roshen у Вінниці. Працівників тоді вдалося вберегти завдяки швидкій евакуації після оголошення тривоги.

Раніше через атаку знеструмилася головна водопровідна станція міста, і у Вінниці виникли масштабні перебої з водою.

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ВінницяВійна в УкраїніАтака дронів