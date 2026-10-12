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У Roshen зробили заяву після удару РФ по фабриці у Вінниці

19:20 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський
У Roshen зробили заяву після удару РФ по фабриці у Вінниці Ілюстративне фото: РФ вдарила по фабриці Roshen (roshen.com)
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Російські окупанти атакували виробничий комплекс Roshen у Вінниці. Також ворог розповсюджує фейки, що на заводі нібито виробляють безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Roshen.

У компанії наголосили, що життя співробітників вдалося зберегти, оскільки після тривоги сталася оперативна евакуація.

Щоб виправдати таку атаку, росіяни поширюють вкид, що на заводах Roshen "виробляють дрони".

"Roshen офіційно спростовує цю інформацію. Підприємства корпорації виробляють кондитерську продукцію та не здійснюють виробництва дронів або іншої продукції військового призначення. Виробничий комплекс у Вінниці є цивільним об'єктом", - йдеться у заяві компанії.

Такі удари - це загроза життю мирних українців, додали в Roshen.

У корпорації також наголосили на необхідності розслідування цієї терористичної атаки та належної правової оцінки дій винних.

Удар по Roshen

Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, голова Вінницької ОВА написала про те, що російські окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури у місті.

При цьому в мережі розповсюджували інформацію про те, що ворог ударив по фабриці Roshen.

Станом на сьогодні відомо, що рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок удару.

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