Россияне атаковали критическую инфраструктуру Винницкой области, в области аварийные отключения

Из-за удара в области ввели аварийные отключения электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры, где это необходимо, переводят на резервные источники питания.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Сколько потребителей осталось без света и когда его вернут, в ОВА не уточнили.

Власти призывают жителей Винницкой области не включать все электроприборы одновременно, чтобы не перегружать сеть.

"Сознательное энергопотребление - это наша помощь энергетикам", - подчеркнула Заболотная.