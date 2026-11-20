У ніч на 20 листопада росіяни атакували Київ, у столиці пролунали вибухи. У місті оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську державну адміністрацію.
Близько 01:20 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, і невдовзі в Києві пролунали вибухи.
У КМВА закликали киян залишатися в укриттях до відбою тривоги. Балістична загроза в столиці означає червоний рівень небезпеки.
Оновлення 2:00
Близько 02:00 у Києві знову пролунали гучні вибухи. Росіяни здійснили другу хвилю балістичної атаки на столицю.
Удень 19 листопада окупанти вдарили по столиці дронами-камікадзе, пошкодивши житловий будинок, офіс, медичний заклад і припарковані автомобілі в Голосіївському, Деснянському та Подільському районах.
Згодом того ж дня дрони знову атакували місто. На Подолі загорілися квартири, уламки впали ще у двох районах. Загинув 26-річний хлопець, ще четверо людей постраждали. Російський боєприпас влучив позаду посольства Нідерландів, уламки знайшли на території МЗС, а вибуховою хвилею пошкодило вікна Володимирського собору.