Удень 19 листопада окупанти вдарили по столиці дронами-камікадзе, пошкодивши житловий будинок, офіс, медичний заклад і припарковані автомобілі в Голосіївському, Деснянському та Подільському районах.

Згодом того ж дня дрони знову атакували місто. На Подолі загорілися квартири, уламки впали ще у двох районах. Загинув 26-річний хлопець, ще четверо людей постраждали. Російський боєприпас влучив позаду посольства Нідерландів, уламки знайшли на території МЗС, а вибуховою хвилею пошкодило вікна Володимирського собору.