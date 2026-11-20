В ночь на 20 ноября россияне атаковали Киев, в столице прогремели взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую государственную администрацию.
Около 01:20 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения и вскоре в Киеве прогремели взрывы.
В КМВА призвали киевлян оставаться в укрытиях отбоя тревоги. Баллистическая угроза в столице означает красный уровень опасности.
Обновление 2 часа
Около 02:00 в Киеве снова раздались громкие взрывы. Россияне совершили вторую волну баллистической атаки на столицу.
Днем 19 ноября оккупанты ударили по столице дронами-камикадзе, повредив жилой дом, офис, медицинское учреждение и припаркованные автомобили в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах.
В тот же день дроны снова атаковали город. На Подоле загорелись квартиры, обломки упали еще в двух районах. Погиб 26-летний парень, еще четыре человека пострадали. Российский боеприпас попал позади посольства Нидерландов, обломки обнаружили на территории МИД, а взрывной волной повредило окна Владимирского собора.