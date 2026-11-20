Днем 19 ноября оккупанты ударили по столице дронами-камикадзе, повредив жилой дом, офис, медицинское учреждение и припаркованные автомобили в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах.

В тот же день дроны снова атаковали город. На Подоле загорелись квартиры, обломки упали еще в двух районах. Погиб 26-летний парень, еще четыре человека пострадали. Российский боеприпас попал позади посольства Нидерландов, обломки обнаружили на территории МИД, а взрывной волной повредило окна Владимирского собора.