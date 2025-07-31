Росіяни атакували Київ ракетами "Іскандер-К": Ігнат пояснив, в чому їх особливість

"Що стосується ракет, які сьогодні атакували Київщину - це крилаті ракети наземного базування, ракети "Іскандер-К". Також одні з найпопулярніших ракет, якими обстрілюють Росія, це "Х-101", звісно, і "Калібри", - заявив він.

За його словами, ці ракети по класу однакові, але є особливості щодо їх збиття.

"Тому, що найкращі показники збиття крилатих ракет - це, що стосується ракет "Х-101". Там понад 2,5 тисячі запущено і близько 2 тисяч уражено проти повітряної оборони. Далі ракети "Калібр", теж показник, там понад половину збито і менше половини збито "Іскандер-К" ракет", - зазначив Ігнат.

Він також пояснив в чому особливість балістичної ракети "Іскандер-К".

"Вона не менш небезпечна, ніж балістична ракета "Іскандер-М", тому що час підльоту невеликий. Запускали ракети цього разу з Курської області, яка зовсім недалеко від Києва знаходиться. Тобто часу на виявлення, реагування доволі таки мало", - зазначив він.

Також Ігнат відмітив ще одна особливість атаки, яку росіяни використовують.

"Це наднизькі висоти. (Росіяни, - ред.) використовують "руславічок", як завжди, рельєф місцевості, і ракета притискається низько до землі і стає доволі малопомітною для нашої протиповітряної оборони. Таким чином, противник застосовує ці ракети вже не вперше, і сьогодні лише три із восьми вдалося уразити", - підкреслив він.