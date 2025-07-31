Росіяни атакували Київ ракетами "Іскандер-К": Ігнат пояснив, в чому їх особливість

Росіяни сьогодні атакували Київ ракетами "Іскандер-К". Українській ППО вдалося збити менше половини з них.
Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Що стосується ракет, які сьогодні атакували Київщину - це крилаті ракети наземного базування, ракети "Іскандер-К". Також одні з найпопулярніших ракет, якими обстрілюють Росія, це "Х-101", звісно, і "Калібри", - заявив він.
За його словами, ці ракети по класу однакові, але є особливості щодо їх збиття.
"Тому, що найкращі показники збиття крилатих ракет - це, що стосується ракет "Х-101". Там понад 2,5 тисячі запущено і близько 2 тисяч уражено проти повітряної оборони. Далі ракети "Калібр", теж показник, там понад половину збито і менше половини збито "Іскандер-К" ракет", - зазначив Ігнат.
Він також пояснив в чому особливість балістичної ракети "Іскандер-К".
"Вона не менш небезпечна, ніж балістична ракета "Іскандер-М", тому що час підльоту невеликий. Запускали ракети цього разу з Курської області, яка зовсім недалеко від Києва знаходиться. Тобто часу на виявлення, реагування доволі таки мало", - зазначив він.
Також Ігнат відмітив ще одна особливість атаки, яку росіяни використовують.
"Це наднизькі висоти. (Росіяни, - ред.) використовують "руславічок", як завжди, рельєф місцевості, і ракета притискається низько до землі і стає доволі малопомітною для нашої протиповітряної оборони. Таким чином, противник застосовує ці ракети вже не вперше, і сьогодні лише три із восьми вдалося уразити", - підкреслив він.
У ніч на 31 липня Київ став мішенню масованої атаки з боку російських сил, які одночасно використали ракети та дрони-камікадзе. Внаслідок комбінованого обстрілу у місті зафіксовано серйозні руйнування.
Найбільших ударів зазнали житлові райони Святошинського, Солом’янського, Голосіївського та Шевченківського районів. Частина ракет влучила безпосередньо у багатоповерхівки, що спричинило численні загибелі та поранення серед мирних мешканців.
Через наслідки атаки в столиці обмежено рух транспорту: перекрито низку вулиць і проспектів, а тролейбус №27 наразі курсує лише до Домобудівного комбінату №3.
Попри тяжкі наслідки, рятувальники працюють без упину - проводять розбір завалів, надають допомогу пораненим та відновлюють критичну інфраструктуру. Фахівці-енергетики вже почали відновлення електропостачання в найбільш уражених районах.
Більше деталей про атаку читайте в матеріалі РБК-Україна.