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Росіяни атакували Київ дронами: у кількох районах впали уламки, є постраждалі

16:50 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Росіяни атакували Київ дронами: у кількох районах впали уламки, є постраждалі Фото: автомобілі швидкої допомоги (Getty Images)
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Російські дрони атакували Київ удень 15 вересня. У кількох районах столиці впали уламки, сталися займання, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації та мера Києва Віталія Кличка.

О 15:07 КМВА повідомила про повітряну тривогу в столиці через загрозу БПЛА та закликала мешканців пройти до найближчих укриттів.

За кілька хвилин мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці працює ППО по ворожих безпілотниках.

Перші наслідки атаки зафіксували у Солом'янському районі. Спочатку КМВА повідомила про падіння уламків на відкритій території. За словами Кличка, також сталося влучання на територію гаражного кооперативу.

Згодом стало відомо про падіння уламків БПЛА у двір житлового будинку. Ще за однією адресою уламки впали на покрівлю житлового будинку.

Крім того, один безпілотник упав у водойму. На місця подій вирушили екстрені служби.

У Святошинському районі є постраждалі

У Святошинському районі внаслідок ворожої атаки загорілися автомобілі та гараж. Спочатку інформацію про потерпілих уточнювали, однак пізніше КМВА повідомила про двох постраждалих.

Їм надають необхідну медичну допомогу.

Також в іншій частині району уламки впали на території житлового будинку. Кличко повідомив і про падіння уламків біля нежитлової будівлі.

Уламки впали у Голосіївському районі

Ще одне падіння уламків зафіксували у Голосіївському районі. За даними міського голови, вони впали у двір житлового будинку.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях падіння уламків.

Нагадуємо, 15 вересня російські війська двічі за ранок атакували автозаправні станції у Києві. Один із дронів влучив в АЗС у Дарницькому районі, ще один - у заправку в Голосіївському районі.

Унаслідок ранкової атаки були постраждалі, згодом стало відомо про загибель одного з них.

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