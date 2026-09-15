Росіяни атакували Київ дронами: у кількох районах впали уламки, є постраждалі
Російські дрони атакували Київ удень 15 вересня. У кількох районах столиці впали уламки, сталися займання, двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації та мера Києва Віталія Кличка.
О 15:07 КМВА повідомила про повітряну тривогу в столиці через загрозу БПЛА та закликала мешканців пройти до найближчих укриттів.
За кілька хвилин мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці працює ППО по ворожих безпілотниках.
Перші наслідки атаки зафіксували у Солом'янському районі. Спочатку КМВА повідомила про падіння уламків на відкритій території. За словами Кличка, також сталося влучання на територію гаражного кооперативу.
Згодом стало відомо про падіння уламків БПЛА у двір житлового будинку. Ще за однією адресою уламки впали на покрівлю житлового будинку.
Крім того, один безпілотник упав у водойму. На місця подій вирушили екстрені служби.
У Святошинському районі є постраждалі
У Святошинському районі внаслідок ворожої атаки загорілися автомобілі та гараж. Спочатку інформацію про потерпілих уточнювали, однак пізніше КМВА повідомила про двох постраждалих.
Їм надають необхідну медичну допомогу.
Також в іншій частині району уламки впали на території житлового будинку. Кличко повідомив і про падіння уламків біля нежитлової будівлі.
Уламки впали у Голосіївському районі
Ще одне падіння уламків зафіксували у Голосіївському районі. За даними міського голови, вони впали у двір житлового будинку.
Екстрені служби продовжують працювати на місцях падіння уламків.
Нагадуємо, 15 вересня російські війська двічі за ранок атакували автозаправні станції у Києві. Один із дронів влучив в АЗС у Дарницькому районі, ще один - у заправку в Голосіївському районі.
Унаслідок ранкової атаки були постраждалі, згодом стало відомо про загибель одного з них.