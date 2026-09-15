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Россияне атаковали Киев дронами: в нескольких районах упали обломки, есть пострадавшие

16:50 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Россияне атаковали Киев дронами: в нескольких районах упали обломки, есть пострадавшие Фото: автомобили скорой помощи (Getty Images)
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Российские дроны атаковали Киев днем 15 сентября. В нескольких районах столицы упали обломки, произошли возгорания, два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Киевской городской военной администрации и мэра Киева Виталия Кличко.

В 15:07 КМВА сообщила о воздушной тревоге в столице из-за угрозы БПЛА и призвала жителей пройти к ближайшим укрытиям.

Через несколько минут мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает ПВО по вражеским беспилотникам.

Первые последствия атаки были зафиксированы в Соломенском районе. Первоначально КМВА сообщила о падении обломков на открытой территории. По словам Кличко, также произошло попадание на территорию гаражного кооператива.

Впоследствии стало известно о падении обломков БПЛА во дворе жилого дома. Еще по одному адресу обломки рухнули на кровлю жилого дома.

Кроме того, один беспилотник упал в водоем. На места происшествия отправились экстренные службы.

В Святошинском районе есть пострадавшие

В Святошинском районе в результате вражеской атаки загорелись автомобили и гараж. Сначала информацию о пострадавших уточняли, однако позже КМВА сообщила о двух пострадавших.

Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в другой части района обломки рухнули на территории жилого дома. Кличко сообщил и о падении обломков у нежилого здания.

Обломки рухнули в Голосеевском районе

Еще одно падение обломков было зафиксировано в Голосеевском районе. По данным мэра, они упали во двор жилого дома.

Экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков.

Напомним, 15 сентября российские войска дважды за утро атаковали автозаправочные станции в Киеве. Один из дронов попал в АЗС в Дарницком районе, еще один – в заправку в Голосеевском районе.

В результате утренней атаки были пострадали, впоследствии стало известно о гибели одного из них.

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