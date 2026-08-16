Росіяни атакували Київ балістикою, в місті пролунали гучні вибухи

В ніч на неділю, 16 серпня, росіяни атакували столицю балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.
Спершу Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, однак невдовзі оголосили відбій цієї загрози. Проте вже за кілька хвилин з'явилося нове попередження - цього разу про загрозу з півночі, а слідом і повідомлення про безпосередній пуск балістичних ракет у напрямку Києва.
Згодом стало відомо про ще одну групу ракет, зафіксованих на Чернігівщині, - вони також рухалися в бік столиці. У Києві оголосили повітряну тривогу, а Повітряні сили закликали мешканців негайно вирушати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
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"В Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення. Додаткова інформація уточнюється", - повідомили в КМВА.
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Відбій повітряної тривоги в Києві.
Ця атака стала продовженням масштабного нічного удару по кількох регіонах України. Того ж часу ЗМІ повідомляли про вибухи в Полтаві та Дніпрі, а Кривий Ріг опинився під комбінованою атакою балістичними ракетами та безпілотниками.
Ще 12 серпня РБК-Україна писав, що Кремль змінив тактику повітряних атак, почавши активніше використовувати балістичні ракети та реактивні дрони "Бандероль" - імовірно, намагаючись скористатися тимчасовим "вікном можливостей". А в ніч на 11 серпня у Києві вже лунали потужні вибухи через черговий балістичний обстріл столиці.