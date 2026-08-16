Росіяни атакували Київ балістикою, в місті пролунали гучні вибухи

Спершу Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, однак невдовзі оголосили відбій цієї загрози. Проте вже за кілька хвилин з'явилося нове попередження - цього разу про загрозу з півночі, а слідом і повідомлення про безпосередній пуск балістичних ракет у напрямку Києва.

Згодом стало відомо про ще одну групу ракет, зафіксованих на Чернігівщині, - вони також рухалися в бік столиці. У Києві оголосили повітряну тривогу, а Повітряні сили закликали мешканців негайно вирушати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Оновлено 3:12

"В Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення. Додаткова інформація уточнюється", - повідомили в КМВА.

Оновлено 3:22

Відбій повітряної тривоги в Києві.