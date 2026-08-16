RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне атаковали Киев баллистикой, в городе раздались громкие взрывы

02:52 16.08.2026 Вс
2 мин
Перед этим взрывы прогремели в других городах Украины
aimg Екатерина Коваль
Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)

В ночь на воскресенье, 16 августа, россияне атаковали столицу баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМГА и Воздушные силы ВСУ.

Сначала воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока, однако вскоре объявили отбой этой угрозы. Однако уже через несколько минут появилось новое предупреждение - на этот раз об угрозе с севера, а затем и сообщение о непосредственном пуске баллистических ракет в направлении Киева.

Впоследствии стало известно еще об одной группе ракет, зафиксированных на Черниговщине, - они также двигались в сторону столицы. В Киеве объявили воздушную тревогу, а Воздушные силы призвали жителей немедленно отправляться к укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.

Обновлено 3:12

"В Оболонском районе возникло возгорание нежилого помещения. Дополнительная информация уточняется", - сообщили в КМВА.

Обновлено 3:22

Отбой воздушной тревоги в Киеве.

Эта атака стала продолжением масштабного ночного удара по нескольким регионам Украины. В это же время СМИ сообщали о взрывах в Полтаве и Днепре, а Кривой Рог оказался под комбинированной атакой баллистическими ракетами и беспилотниками.

Еще 12 августа РБК-Украина писал, что Кремль изменил тактику воздушных атак, начав активнее использовать баллистические ракеты и реактивные дроны "Бандероль" - предположительно, пытаясь воспользоваться временным "окном возможностей". А в ночь на 11 августа в Киеве уже раздавались мощные взрывы из-за очередного баллистического обстрела столицы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевОбстрел КиеваВойна в Украине