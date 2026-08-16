Россияне атаковали Киев баллистикой, в городе раздались громкие взрывы

Сначала воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока, однако вскоре объявили отбой этой угрозы. Однако уже через несколько минут появилось новое предупреждение - на этот раз об угрозе с севера, а затем и сообщение о непосредственном пуске баллистических ракет в направлении Киева.

Впоследствии стало известно еще об одной группе ракет, зафиксированных на Черниговщине, - они также двигались в сторону столицы. В Киеве объявили воздушную тревогу, а Воздушные силы призвали жителей немедленно отправляться к укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.

Обновлено 3:12

"В Оболонском районе возникло возгорание нежилого помещения. Дополнительная информация уточняется", - сообщили в КМВА.

Обновлено 3:22

Отбой воздушной тревоги в Киеве.