Россияне атаковали Киев баллистикой, в городе раздались громкие взрывы

В ночь на воскресенье, 16 августа, россияне атаковали столицу баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМГА и Воздушные силы ВСУ.
Сначала воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока, однако вскоре объявили отбой этой угрозы. Однако уже через несколько минут появилось новое предупреждение - на этот раз об угрозе с севера, а затем и сообщение о непосредственном пуске баллистических ракет в направлении Киева.
Впоследствии стало известно еще об одной группе ракет, зафиксированных на Черниговщине, - они также двигались в сторону столицы. В Киеве объявили воздушную тревогу, а Воздушные силы призвали жителей немедленно отправляться к укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.
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"В Оболонском районе возникло возгорание нежилого помещения. Дополнительная информация уточняется", - сообщили в КМВА.
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Отбой воздушной тревоги в Киеве.
Эта атака стала продолжением масштабного ночного удара по нескольким регионам Украины. В это же время СМИ сообщали о взрывах в Полтаве и Днепре, а Кривой Рог оказался под комбинированной атакой баллистическими ракетами и беспилотниками.
Еще 12 августа РБК-Украина писал, что Кремль изменил тактику воздушных атак, начав активнее использовать баллистические ракеты и реактивные дроны "Бандероль" - предположительно, пытаясь воспользоваться временным "окном возможностей". А в ночь на 11 августа в Киеве уже раздавались мощные взрывы из-за очередного баллистического обстрела столицы.