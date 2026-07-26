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Россияне атаковали Киев баллистикой, в городе раздались взрывы

00:23 26.07.2026 Вс
1 мин
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения
aimg Екатерина Коваль
Россияне атаковали Киев баллистикой, в городе раздались взрывы Фото: военные сообщили об угрозе удара (facebook.com/DSNSKyiv)
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В ночь на воскресенье, 26 июля, российские военные ударили по столице Украины баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.

В 00:21 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера. В то же время стало известно, что баллистические ракеты следуют через Черниговщину в направлении Киева.

Позже в городе раздался ряд взрывов.

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