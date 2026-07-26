Россияне атаковали Киев баллистикой, в городе раздались взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.

В 00:21 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера. В то же время стало известно, что баллистические ракеты следуют через Черниговщину в направлении Киева.

Позже в городе раздался ряд взрывов.