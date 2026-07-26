Россияне атаковали Киев баллистикой, в городе раздались взрывы
00:23 26.07.2026 Вс
1 мин
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения
Фото: военные сообщили об угрозе удара (facebook.com/DSNSKyiv)
В ночь на воскресенье, 26 июля, российские военные ударили по столице Украины баллистические ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.
В 00:21 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера. В то же время стало известно, что баллистические ракеты следуют через Черниговщину в направлении Киева.
Позже в городе раздался ряд взрывов.