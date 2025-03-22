Россияне атаковали Киев 52 дронами ночью: произошел пожар в многоэтажке

В ночь на 22 марта российская армия атаковала Киев 52 дронами. Из-за падения обломков произошел пожар в многоэтажке в одном из районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

Так, воздушная тревога вечером 21 марта и в ночь на 22 марта продолжалась в течение 3 часов 28 минут - с 21:23 до 00:52.

"На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 52 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.

ПВО уничтожила 36 дронов расчетами ПВО, остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

Последствия атаки РФ на Киев

В результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА произошло возгорание в многоквартирном доме в Подольском районе.

"Пожар ликвидирован. Без пострадавших", - добавили в КГВА.