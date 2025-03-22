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Россияне атаковали Киев 52 дронами ночью: произошел пожар в многоэтажке

Киев, Суббота 22 марта 2025 08:17
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Россияне атаковали Киев 52 дронами ночью: произошел пожар в многоэтажке Фото: РФ атаковала Киев 52 дронами, начался пожар в многоэтажке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 22 марта российская армия атаковала Киев 52 дронами. Из-за падения обломков произошел пожар в многоэтажке в одном из районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Так, воздушная тревога вечером 21 марта и в ночь на 22 марта продолжалась в течение 3 часов 28 минут - с 21:23 до 00:52.

"На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 52 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.

ПВО уничтожила 36 дронов расчетами ПВО, остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

Последствия атаки РФ на Киев

В результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА произошло возгорание в многоквартирном доме в Подольском районе.

"Пожар ликвидирован. Без пострадавших", - добавили в КГВА.

Обстрел Киева

Российские войска с вечера, 21 марта, начали новую атаку по Украине. Взрывы в Киеве раздавались около 22:00. В столице также работала ПВО.

Позже стало известно, что во время атаки оккупантов на Киев, обломки одного из беспилотников упали на крышу жилого дома. Начался пожар, который позже ликвидировали спасатели. Огонь охватил третий этаж жилой трехэтажки.

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