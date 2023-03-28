UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни атакували Київ 10 дронами-камікадзе, всі цілі збили, - КМВА

Фото: керівник КГВА Сергій Попко (facebook.com/smpopko_ksv)
Автор: Константин Широкун

Росіяни сьогодні вночі, 28 березня, випустили по Києву близько десяти дронів-камікадзе. Українські сили ППО знищили усі повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої БПЛА "Shahed" у напрямку столиці. За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено близько десяти таких цілей. Внаслідок падіння уламків БПЛА у Святошинському районі виникло спалах у нежитловому". будівлі. Пожежу ліквідовано. За уточненими даними - без жертв", - заявив керівник КМВА Сергій Попко.

Оновлено (7:07)

За оновленими даними, сукупно, всіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва було виявлено та знищено 12 "Шахедів" окупантів.

Раніше повідомлялося, що рятувальники показали фотографії наслідків удару дронів-камікадзе по Києву. Внаслідок нічного обстрілу виникла пожежа, яку пожежники оперативно усунули.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа, що виникла у Святошинському районі під час ворожої атаки дронів, вже локалізована. Також градоначальник розповів, що вибухи лунали цієї ночі у Оболонському та Святошинському районах столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївдрониПВОВторгнення Росії до України