Росіяни атакували Київ 10 дронами-камікадзе, всі цілі збили, - КМВА

Росіяни сьогодні вночі, 28 березня, випустили по Києву близько десяти дронів-камікадзе. Українські сили ППО знищили усі повітряні цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.
"Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої БПЛА "Shahed" у напрямку столиці. За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено близько десяти таких цілей. Внаслідок падіння уламків БПЛА у Святошинському районі виникло спалах у нежитловому". будівлі. Пожежу ліквідовано. За уточненими даними - без жертв", - заявив керівник КМВА Сергій Попко.
Оновлено (7:07)
За оновленими даними, сукупно, всіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва було виявлено та знищено 12 "Шахедів" окупантів.
Раніше повідомлялося, що рятувальники показали фотографії наслідків удару дронів-камікадзе по Києву. Внаслідок нічного обстрілу виникла пожежа, яку пожежники оперативно усунули.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа, що виникла у Святошинському районі під час ворожої атаки дронів, вже локалізована. Також градоначальник розповів, що вибухи лунали цієї ночі у Оболонському та Святошинському районах столиці.
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