RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали Киев 10 дронами-камикадзе, все цели сбили, - КГВА

Фото: руководитель КГВА Сергей Попко (facebook.com/smpopko_ksv)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью, 28 марта, выпустили по Киеву около десяти дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Этой ночью страна-террорист снова запустила свои БПЛА "Shahed" в направлении столицы. По предварительной информации, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около десяти таких целей. В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар ликвидирован. По уточненным данным - без жертв", - заявил руководитель КГВА Сергей Попко.

Обновлено (7:07)

По обновленным данным, совокупно, всеми силами противовоздушной обороны в районе воздушного пространства Киева были обнаружены и уничтожены 12 "Шахедов" оккупантов.

Ранее сообщалось, что спасатели показали фотографии последствий удара дронов-камикадзе по Киеву. В результате ночного обстрела возник пожар, который пожарные оперативно устранили.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар, возникший в Святошинском районе во время вражеской атаки дронов, уже локализован. Также градоначальник рассказал, что взрывы звучали этой ночью в Оболонском и Святошинском районах столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевдрониПВОВторжение России в Украину