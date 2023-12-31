Росіяни атакували Кіровоградську область, є руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

"Кіровоградська область знов під ворожими обстрілами. Відпрацювали оборонці неба", - пише Райкович.

У Кропивницькому районі зафіксовано пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі.

Попередньо обійшлось без постраждалих.

Що цьому передувало

О 13:26 в Україні оголосили другу за добу масштабну повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили попередили про зліт російських винищувачів МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому Моздок.

Вже через декілька хвилин стало відомом про рух ракети в напрямку Кропивницького та вибух. Пізніше Повітряні сили попередили про повторний запуск ракети, а о 13:46 кореспонденти "Суспільногу" знову заявили про черговий вибух.