Россияне атаковали Кировоградскую область, есть разрушения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

"Кировоградская область вновь под вражескими обстрелами. Отработали защитники неба", - пишет Райкович.

В Кропивницком районе зафиксировано повреждение линии электропередач и хозяйственной постройки.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Что этому предшествовало

В 13:26 в Украине объявили вторую за сутки масштабную воздушную тревогу. Тогда же Воздушные силы предупредили о взлете российских истребителей МиГ-31К ПКС России с аэродрома Моздок.

Уже через несколько минут стало известно о движении ракеты в направлении Кропивницкого и взрыве. Позже Воздушные силы предупредили о повторном запуске ракеты, а в 13:46 корреспонденты "Суспільне" снова заявили об очередном взрыве.